〈能源盤後〉美庫存意外大降 連6週下降 原油收登7月下旬以來最高

週三 (15 日) 交易，原油期貨價格登上 7 月下旬以來最高收盤價，係因美政府數據顯示，上週原油庫存減少 600 萬桶以上，且為連續第六週下降。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，「又是生產受阻與煉油廠運作受抑制兩者相互抵銷的一週，上週這兩者幾乎沒有增加，係因美國墨西哥沿岸還在努力自艾達颶風的衝擊中恢復過來。」

「進口大致與一週前的步伐一致，而不受颶風影響的港口，其原油出口持續走強，令最近期庫存報告的原油庫存大幅下降。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.15 美元或約 3.1%，收每桶 72.61 美元，登 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.86 美元或 2.5%，收每桶 75.46 美元，登 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。

EIA 庫存報告

美國能源資訊署 (EIA)公布，上週 (9/10 止) 美國原油庫存減少 640 萬桶，連續第六週下降，且減少程度遠大於分析師預期。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計，上週美國原油庫存下降 350 萬桶。API 週二公布，上週美國原油庫存下降 543.7 萬桶。

Smith 表示，汽油庫存和蒸餾油庫存雙雙下降，一直是提高原油供應消耗量之價格支撐力的動力。他補充，供應下降程度已經超越了汽油隱含需求的下降。

EIA 報告也指出，上週汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存下降 170 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計，汽油庫存下降 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6% ，收近每加侖 2.21 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.21 美元。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週小降 110 萬桶，但國內石油總產量增加 10 萬桶，達 1010 萬桶。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 在 EIA 數據公佈前的一份報告中表示，「墨西哥灣的供應中斷正在為石油提供動力，因為這讓市場短期內供應收緊。」

颶風尼古拉斯週二襲擊了德州海岸，給墨西哥灣沿岸地區帶來了更多的降雨和破壞，該地區 8 月下旬已遭受颶風艾達肆虐，且部分海上石油和天然氣生產的復甦仍緩慢。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「展望未來，我們可能會看到原油價格上漲，因為還有幾場風暴將到來。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，墨西哥灣 29.5% 或約 537193 桶 / 日的石油，以及 39.4% % 或近 10.75 億立方英呎的天然氣生產仍因 8 月 29 日登陸的艾達颶風而處於關閉狀態。

墨西哥灣地區的復甦緩慢，導致天然氣價格上漲，期貨價格今年迄今已漲近 25%，且再次創下 2014 年 2 月以來的最高收盤價。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 20 美分或 3.8%，收每百萬 Btu 5.46 美元。

Zahir 表示，能源綜合商品的風險是 delta 新冠變種病毒，以及能源需求。他補充，最近中國的經濟數據有些疲軟，「整體最大的擔憂是，秋季病毒將如何演變。」