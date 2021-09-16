60艘貨輪守在美國最繁忙港口等待卸貨 數量創新高

美國洛杉磯港務局的高層週三 (15 日) 表示，目前有多達 60 艘的貨櫃輪正在洛杉磯港及長灘港外的聖佩德羅灣 (San Pedro Bay) 停泊等待靠港卸貨，數量創新高紀錄，並預估在接下來的幾天時間，還會有 20 艘的貨櫃輪抵達。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，美國消費者在外食及旅行方面的支出仍收緊荷包，但是對於電器產品、家用健身器材、運動服飾及玩具等商品則豪不手軟。

位在太平洋的洛杉磯港是美國與亞洲貿易的重要門戶，該港口的貨物處理量在跨入 2021 年之後急遽增加。

而依照洛杉磯港務局出示的數據，洛杉磯港在今 (2021) 年 8 月的貨櫃裝卸量達到 954,377 TEU(20 呎櫃)，年減 0.8%；裝載進口量年減 5.9% 至 485,672 TEU。

該港出口 367,413 TEU 的空櫃到中國及其他國家工廠，較去年同期增加 17%。而貨物出口只有 101,292 TEU，年減 22.9%。

目前全世界的供應鏈仍然處於混亂狀態，原因包括貨物需求快速擴大，疫情惡化導致亞洲港口和工廠臨時關閉，用於貨物運送的貨櫃不足、半導體等主要產品短缺、以及異常氣候等都脫不了關係。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，供應鏈的每個節點都出現中斷問題。