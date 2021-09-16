日經：中國6G專利申請佔比逾四成 領先美日歐

既使華為禁令為中國 6G 發展前景帶來挑戰，但日經與日本研究機構共同調查顯示，中國在 6G 專利申請上仍取得積極進展，並以超過四成的申請比重領先全球。

日經與研究機構 Cyber Creative Institute 針對 2 萬多件電信、量子技術、基地台以及 AI 等核心 6G 技術相關的專利申請進行調查，發現中國的專利申請佔比高達 40.3%，位居全球第一，緊追在後的是美國的 35.2%，日本以 9.9% 排名第三，歐洲和南韓名列第四和第五，分別達 8.9% 和 4.2%。

(圖：日經亞洲)

據了解，中國的專利申請多半和行動基建技術有關，包含衛星覆蓋、無線電寬頻基地台等，其中多數專利申請均由華為提交，以及中國國家電網公司和航天科工集團等國企。

既使身處美國禁令之下，華為仍積極展開 6G 研發。華為輪值董事長徐直軍先前透露，在持續推動 5G 商用同時，計畫在 2030 年左右將 6G 推向市場。

另一方面，在終端裝置和軟體領域具備領先技術實力的美國企業，包含 IBM、微軟等均持有 6G 相關專利，Google、蘋果與英特爾在內等等企業也參與 6G 技術研發聯盟 Next G Alliance，盼能在關鍵技術領域奪得先機。

國際電信聯盟 (ITU)、聯合國與產業界預計 2024 年就 6G 技術標準化進行討論，由於中國在相關專利取得方面具備優勢，其在通訊技術規則制定上有望取得強大話語權。