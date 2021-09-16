美銀14大新興科技投資主題 6G、電池技術、元宇宙入列

美國銀行 (BofA) 策略師列出最新「射月」科技投資名單，包括 6G 網路、垂直起降飛行車、元宇宙 (metaverse)、下一代電池、綠色採礦等，都被視為可能孕育出下一個蘋果或亞馬遜的產業。

美銀全球主題性投資研究部門主管 Haim Isreal 等策略師的名單如下：

6G 電信網路

情感辨識人工智慧 (Emotional artificial intelligence)

人機介面 (Brain computer interfaces)

仿生人 (Bionic humans)

永生 (Immortality)

合成生物學 (Synthetic biology)

無線電力 (Wireless electricity)

全息攝影 (Holograms)

元宇宙 (Metaverse)

垂直起降飛行車 (Electric vertical takeoff and landing flying cars，eVTOL)

海洋科技 (Oceantech)

下一代電池 (Next generation batteries)

綠色採礦 (Green mining)

碳捕捉與儲存 (Carbon capture and storage)

14 種「射月」技術中，以 6G 網路成長潛力最可觀，超過 120%。垂直起降飛行車 (eVTOL) 以約 70% 居次，接下來為碳捕捉和永生，兩者潛力不相上下。

美銀表示，這 14 個領域的市場規模目前僅約 3,300 億美元，但將以平均 36% 的複合年均成長率擴張，到 2030 年代達到 6.4 兆美元，投報率遠勝標普 500 成分股過去 6% 的複合年均成長率。

美銀預測呼應了投資人對新興領域日益高漲的興致。被譽為「女股神」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wook) 以投資新興科技著稱，她管理的方舟創新 ETF 今年共吸引 420 億美元資金流入，超過過去一年總額。

但投資早期創新者往往伴隨著風險，這些公司可能久久無法獲利，或股價波動劇烈。例如高盛追蹤創新領域未獲利科技公司的一項指數，今年稍早曾重挫近 40%，至今尚未收復所有失土。

美銀表示，觀察過去智慧手機和再生能源帶來的變革，新科技改變人類生活的速度往往超乎專家想像。從標普 500 成分股企業的「壽命」來看，1958 年企業平均可生存 61 年，到 2016 年已經大幅縮短到 24 年，在 2027 年前將只剩 12 年。

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