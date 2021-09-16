莫德納引用突破性感染數據 盼提高第三劑在美獲准機率

莫德納 (MRNA-US) 周三 (15 日) 提出臨床數據，表示先前接種疫苗的受試者，比最近打疫苗的受試者更容易出現「突破性感染」，證明疫苗保護力隨時間減弱，因此有必要在美國廣泛施打第三劑疫苗。

加強劑是否有必要接種引發各方激辯。目前拜登政府推動最快 9 月 20 日起在全美施打第三劑疫苗，美國食品藥物管理局 (FDA) 的外部專家委員預定本周五開會審議輝瑞的申請，然而根據周三公布在網站上的會議資料，FDA 對加強劑目前抱持保留態度。

除了輝瑞 / BioNTech，莫德納也已向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請第三劑疫苗的使用授權，但目前不清楚 FDA 何時審理莫德納的申請。

根據莫德納晚期臨床試驗的最新分析資料，今年夏天 Delta 變種病毒肆虐期間，完整接種的人當中仍有部分染疫。此研究分為兩組，其中一組在去年 12 月打疫苗，比另一組遲了五個月，結果發現，較早接種的一組於 7 月到 8 月出現突破性感染的機率，比另一組高逾 50%。

莫德納說：「此研究當中升高的突破性感染風險，把免疫力減弱的影響予以量化，並為第三劑疫苗的潛在好處提供證據。」

然而根據知名醫學期刊「刺胳針」(The Lancet) 周一刊載的文章，一群科學家主張目前還不到廣泛施打第三劑的時候，原因是雖然疫苗對輕症的保護力可能隨時間減弱，但針對重症和死亡的保護力仍存在。撰文者包括兩名 FDA 資深官員，以及多位世界衛生組織 (WHO) 科學家。

莫德納這項研究尚未經同儕審查，目前已送交給預印網站，並將提交到醫學期刊以正式發表。該公司股價周三收盤上漲 1.58% 至每股 434.46 美元，最新臨床數據在盤後發布，盤後股價續漲 0.7%。