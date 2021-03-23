LG電子加速6G技術研發 有望2029年商業化

南韓 LG 電子在週二 (23 日) 表示，已與另外兩個合作夥伴達成協議，將共同開發新一代 6G 網路技術。

報導指出，LG 與美國電子測試與測量公司是德科技 (KEYS-US)，以及南韓新進科學技術研究 (KAIST) 簽署了合作夥伴關係協議。根據協議，雙方將合作開發兆赫輻射 (terahertz) 相關技術，兆赫輻射是 6G 通訊的關鍵頻段。該計畫的目標是在 2024 年完成 6G 相關研發。

LG 表示，預計 6G 網路有望於 2029 年實現商業化。該公司表示，與 5G 相比，6G 將提供更快的數據傳輸速度、更低的延遲和更高的可靠性，並將能夠引入 AIoE，也就是結合 5G、AI 以及 IoT 的概念，從而為用戶提供更強大的聯網體驗。

LG 於 2019 年與 KAIST 建立了 6G 研究中心，並於去年與南韓標準與科學研究院簽署了一項協議，以研究 6G 技術。是德科技是 6G 兆赫輻射測試設備的主要供應商，該公司將為 LG 和 KAIST 的 6G 研究中心提供設備。

在先前，有報導指出，因連續多年出現虧損，LG 為了止血，正在考慮出售或關閉旗下智慧型手機業務部門，並且正在與多個潛在買家進行談判。另有知情人士表示，LG 可能將會直接關閉智慧型手機業務，而不是進行出售。

據悉，該公司原先計畫於今年上半年推出旗艦手機 Rainbow，以及新的卷軸手機 Rollable，不過，如今相關計畫皆已經停止。