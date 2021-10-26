家有毛小孩裝潢可以這樣做！貓跳台、活動空間與地板材質，寵物宅6大設計一次公開

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家有毛小孩的你，是否正看著散落在家中的貓跳台、便盆以及貓狗窩不曉得怎麼擺比較好嗎？這裡提供給你 6 大寵物宅聰明設計妙招，電視牆整合貓跳台、收納櫃變貓窩，耐刮防滑材質挑選等… 在居家裝潢時就把寵物的需求一起規劃進去，擺脫亂糟糟的居家空間，寵物玩得開心、鏟屎官與狗奴才也住得好舒適！





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打造毛小孩喜愛的活動空間

Tip1. 牆面設計貓跳台，將遊戲區結合收納設計

喜歡高處也擅長攀爬是貓咪的天性，在居家裝潢時不妨善用牆面空間規劃貓跳台，電視牆上設計高低錯落的層板，可以延伸至天花板打造貓咪通道，讓貓咪能恣意跳上跳下；流行的洞洞板牆也可以化身貓跳台，開放式格狀櫃牆挖洞，讓貓咪能恣意穿梭，比起寵物店販售的單座貓跳台更不佔空間、又能融入完美居家設計。

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Tip2. 書房是主人與寵物共享的遊戲空間

除了客廳之外，獨立性較高書房空間也可以規劃成與毛想還共享的活動空間。將書房原本就會設計的收納櫃、層板添加高低變化，打造成貓咪喜愛的貓挑台，讓你在獨處的時候能有毛小孩陪伴。同時收納櫃也能預留下方高度擺放飼料碗與水盆，抽屜也能放置寵物玩具，創造寵物與屋主都能共享的空間，也創造居家裝潢特色。

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創造寵物與飼主的安全距離

Tips3. 收納矮櫃挖個洞，打造貓咪安全屋

在親人的貓咪都需要獨處的空間，在規劃矮櫃收納時不妨在上面挖幾個洞，鋪上軟墊就可以讓貓咪舒適躲藏，也可以變成貓窩。騰出一個空間打造高櫃，下方櫃體可以將自動清潔的貓便盆藏於無形，上方結合層板當作貓跳台；搭配半圓弧的透明材質讓貓咪在高處休息，讓屋主看得到愛貓但又賦予他們舒服的距離感。

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Tips4. 規劃寵物專屬活動空間，主僕都能自在生活

若家裡貓咪的數量比較多，可透過玻璃展示櫃的方式將貓跳台、貓窩都整合在一個空間裡，區分貓咪與主人的休憩空間，也讓貓咪活動空間變成居家設計的亮點，也能減少貓咪抓咬沙發家具的機會。

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選對材料體貼毛小孩也省自己麻煩

Tips5. 超耐磨木地板對寵物和主人都友善

除了替毛小孩打造舒服的遊戲空間，寵物的安全也十分重要。超耐磨木地板與海島型木地板相較於實木或塑膠地板更耐刮耐磨，屋主赤腳踩踏或席地而坐都很舒服之外，表面凹凸的紋理也有止滑效果。建議可以依照寵物的毛色挑選有反差的木地板顏色，有助於打掃清潔，若要鋪設磁磚也最好選表面粗糙的會比較防滑。

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Tips6. 大客廳與露台，寬敞地坪讓寵物恣意跑跳

由於寵物沒辦法穿越隔間牆自由活動，貼心的屋主可以在門片或隔間牆上設計貓門方便愛貓自由進出。養狗狗的屋主在居裝潢時要注意公領域的寬敞感家具與收納盡量靠牆設計；若陽台空間足夠，戶外陽台也可以變成愛犬的遊戲天地，要上廁所也方便，不會造成居家環境的紊亂、減少異味沾附在沙發上。

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