軟銀孫正義：「智慧型機器人」是日本復活關鍵！

軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 董事長兼公司社長孫正義，15 日 (週三) 在一場線上演說中提到，運用 AI 人工智慧的「智慧型機器人」是日本復活的關鍵。

孫正義認為，智慧型機器人可透過 AI 人工智慧來自行學會臨機應變，能在各種產業取代勞動力。他有透過軟銀旗下的願景基金 (SVF) 等，投資了 18 家機器人相關企業，期盼能持續的來向日本企業提供服務。

15 日的這場名為「SoftBank World 2021」的活動，主要的演說對象是以法人客戶為主。當天孫正義提到，日本過去在 1980 年代、以世界第一的技術力帶動了經濟發展，但是目前的勞動人口減少，生產性也出現低迷而陷入危機。

他也舉例提到在蘋果 iPhone 等智慧型手機出現後，日本獨特的多功能手機在日本市場的主流地位已遭到取代，認為智慧型機器人就好比 iPhone，將會取代已在製造現場普及的那些由人工撰寫程式來執行固定動作的多功能機器人。

孫正義提到目前除了人形機器人之外，在醫療、物流、清潔、餐飲店的食物配送等方面，也都活用了使用 AI 技術的機器人。他認為智慧型機器人可省下寫程式的麻煩，還可以 24 小時不間斷的運作，可讓各行各業的競爭力提高約 10 倍左右。

孫正義認為，如果能導入 1 億台的智慧型機器人，就可以抵掉 10 億的勞動人口。他有意透過軟銀集團旗下的軟銀公司 (9434-JP) 和軟銀機器人公司 (SoftBank Robotics)，來援助那些有得到該集團投資的企業們、在日本展開相關的機器人服務。