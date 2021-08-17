澄清外界誤解 軟銀：無意退出中國市場

軟銀集團董事長孫正義上周於業績發表會上指出，將等待中國新一波的監管規定開始實施後，約 1～2 年的時間，使產業變化更加清楚，在這之前軟銀想等待與觀察。隨後軟銀退出中國市場的傳聞甚囂塵上，針對這些傳聞軟銀集團公開澄清無意退出中國市場，外界誤解孫正義的談話內容。

軟銀集團表示，媒體對董事長孫正義在業績交流會上的發言有所誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助中國的企業家進行持續創新。



軟銀集團是全球最大的科技產業的投資人之一，持有多家中國龍頭企業的股票，包含阿里巴巴 (9988-HK)、滴滴出行(DIDI-US) 和 TikTok 母公司字節跳動。最近幾個月，中國官方採取的一系列政策加強監管科技產業，孫正義稱擔心法規會對股市產生影響。

今年以來反壟斷監管不斷趨嚴，這些管制為中國科技公司股價帶來巨大的變動，其中阿里巴巴股價自 2 月高點重挫近三成，滴滴在美股掛牌後更遭到拋售，這讓軟銀的投資組合市值大幅縮水，之後不斷有消息傳出，軟銀心灰意冷，決定暫停對中國新投資。

但孫正義在當時也強調，從長遠投資角度來看，他仍然看好中國。他說，外在投資仍有風險，比方投資中國。但軟銀想承擔風險。他表示：「我們不反對也不支持中國政府，我們對中國未來的潛力沒有任何懷疑。」

