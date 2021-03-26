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搶占人工智慧領域 蘋果近5年併購AI公司數量 居業界之冠

搶占人工智慧領域 蘋果近5年併購AI公司數量居業界之冠(圖:AFP)
搶占人工智慧領域 蘋果近5年併購AI公司數量居業界之冠(圖:AFP)

據 GlobalData 的最新研究表明，為了搶占業界領先地位，蘋果 (AAPL-US) 近 5 年大舉投資人工智慧 (AI)，在 2016 年至 2020 年之間共收購了 25 家 AI 公司，居業界之冠。

GlobalData 統計，蘋果在 AI 公司收購上，領先 Accenture、Google(GOOGL-US)、Microsoft(MSFT-US) 和 Facebook(FB-US) ，5 年來，蘋果收購了 25 家 AI 公司，而 Google 收購了 14 家。

GlobalData 稱，4 家美國公司—蘋果、Google、Microsoft 和 Facebook，合計收購 60 多家人工智慧公司。

GlobalData 首席分析師 Aurojyoti Bose 表示，人工智慧一直是科技巨頭關注的重點領域，而競爭加劇，導致了這些公司之間的收購熱潮。

GlobalData 主題研究團隊資深分析師 Nicklas Nilsson 表示，對於蘋果而言，大多數收購似乎與 Siri 的改進有關，像是收購機器學習初創公司 Inductiv，以改善 Siri 的數據，收購愛爾蘭語音技術初創公司 Voysis，來提高 Siri 對自然語言的理解，PullString 則有助 Siri 更易於讓 iOS 開發人員使用。

其他的收購似乎鎖定未來的產品，例如收購 Drive.ai ，這是一家自動駕駛初創公司。

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