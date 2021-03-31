台積電攜手Oticon 打造人工智慧助聽器

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 協助客戶打造新一代聽力解決方案，與助聽技術領導者 Oticon 合作，共同推出首個可運用深度神經元網絡晶片處理 / 分析聲音的最新世代助聽器，造福更多聽障者與聽損者。

自 1960 年代以來，積體電路的發明與應用帶動助聽器技術不斷向前。台積電從 2005 年起，以創新技術為基石，支持 Oticon 打造不受聽力障礙限制的世界。過去 16 年來，全球已累計超過數百萬台搭載台積電晶片的 Oticon 助聽器為人們所用。

相較採用台積電 65 奈米低功耗技術、內含 6400 萬個電晶體的前一代產品 Oticon Opn S，去年推出的最新助聽器 Oticon More 採用 28 奈米低功耗技術、內含 1.54 億個電晶體，讓 Oticon 得以導入由 1200 萬個真實的聲音場景訓練而成的 DNN 技術，使其學習大腦識別及處理各種聲音，並做出相同反應，成為具備人工智慧聲音處理與分析能力的最先進晶片。

隨著助聽器性能擴增，下一代的聽力解決方案將需配備更強勁的運算表現，及更優良的能源效率；台積電領先技術協助聽力領域的領導者與創新者，導入人工智慧、打造最先進的助聽器，透過低功耗技術與卓越製造能力，以不增加產品能耗為前提，不斷實現科技創新。