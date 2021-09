外媒一致肯定 中國信託銀行榮獲「臺灣最佳銀行」

國際知名財經媒體《Global Finance》(全球金融)雜誌今 (14) 日舉辦 Best Global Bank Awards 2021 線上頒獎典禮,中國信託銀行勇奪「臺灣最佳銀行」(Best Bank in Taiwan)大獎,肯定中國信託銀行不畏新冠病毒疫情影響,營收、獲利及資產規模穩居業界領導地位,且發展全方位數位金融服務,將敏捷行動力、數位創新力及團隊整合力應用於勞工紓困貸款,深獲評審肯定。

面對嚴峻市場挑戰,中信銀行持續拓展海外布局,今年增加泰國 LHFG 金融集團至 46.6% 股權,躍升第一大股東,讓跨境金融服務更為完善。在亞太區併購融資及再生能源專案融資等領域,中信銀行亦持續展現穩固的領導地位,屢次獲得頂尖企業及國際私募基金委託擔任統籌主辦行,持續深耕亞太聯貸市場。

中信銀行表示,受數位金融興起及疫情影響,近兩年中信銀行分行來客數雖下降 12%,行動銀行客戶數卻成長 47%,顯示客戶樂於使用數位金融服務。另一方面,企業用戶交易通路也由實體移轉到數位,2020 年企業用戶透過專屬手機 APP 進行交易授權,交易筆數成長達 144%,展現中信銀行持續以數位力挹注獲利動能。

疫情期間,中信銀行亦積極建構零接觸服務,將數位金融導入勞工紓困貸款,今年紓困貸款數位進件率高達 99%,97% 的申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成,連續 2 年核保數逾 36 萬件,為民營銀行第一。

此外,中信銀行率先採用 Apple Business Chat 創新金融服務,發展 Banking Everywhere 金融生態,領先臺灣同業推出 Apple Business Chat 服務,透過 Apple 裝置上 Messages 應用程式,現在走進中信銀行各分行,客戶的 iPhone 就變成取號機、寫字檯、叫號機,並協助客戶繳費,未來還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠,進一步帶動在地生態圈經營,體驗全旅程低接觸的互動服務。

中信銀行亦在疫情中啟動多項寬緩機制,臺灣實施三級防疫禁止餐飲內用後,中信銀行主動調降中國信託金融園區內商家租金及管理費用,幅度從 20% 至 80% 不等,合計減免租金逾新臺幣 1,735 萬元。疫情期間優異表現榮獲《The Asian Banker》(亞洲銀行家)頒發「亞太區最佳抗疫銀行」(Most Helpful Banks in Asia Pacific During Covid-19)臺灣銀行業第一名、「臺灣疫情期間最佳的交易銀行」(Most Helpful Transaction Bank during COVID-19 in Taiwan)雙料肯定。

今年以來,中信銀行累計已榮獲三間國際權威媒體評選為「臺灣最佳銀行」,包括《Global Finance》(全球金融)、《Asiamoney》(亞洲貨幣)及《FinanceAsia》(亞洲金融)。展望未來,中國信託將持續與企業、民眾站在一起,攜手走過最艱難的時期,提供便利且有溫度的金融服務,致力成為客戶及股東心目中,最值得信賴的金融機構。