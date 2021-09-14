義隆進軍5G市場 旗下義傳推出首款小基站射頻晶片

義隆 (2458-TW) 今 (14) 日宣布，隨著國內 5G 進入商用，對小基站需求跟著增加，旗下義傳也推出首款 5G NR 射頻收發器，象徵義傳正式進軍 5G 市場。

此外，義傳近日也完成由國發基金及台杉投資共同領投的新一輪募資，可望全力提供義傳在 5G 發展所需資源。

義隆表示，經濟部 5G 計畫中指出，國內應擁有小基站晶片的研發及生產能力，去年 1 月更喊出要「打造第二個聯發科」，其合作對象即為旗下子公司義傳。

義隆兼義傳董事長葉儀晧指出，義傳能在短時間內進軍 5G 市場，且新一輪募資也到位，預計將募得資金強化其在 5G 的市場位置。

義隆看好，5G 進入商用後，各式解決方案迅速發展，除室內建築物或特定區域企業私網佈建，針對戶外公共網路佈建，如各式小基站設立，都將成為 5G 電信系統整合商和營運商商用部署關鍵，義傳產品即是供應 5G 布局的關鍵零組件。

義傳業務執行副總裁 Didier Boivin 補充，該款 5G NR 射頻收發器是公司推出的首款 5G 晶片，可應用在不斷成長的遠端無線單元 (RRU)、小型基地台 (Small Cell) 及客戶終端設備 (CPE) 市場。

Didier Boivin 也強調，義傳將持續推出一系列 5G 晶片，結合其在有線寬頻市場的領導地位，無縫接軌到新興 5G 市場，提供 5G 應用完整的軟硬體解決方案。

台杉投資總經理翁嘉盛也看好義傳在 5G 市場的發展，翁嘉盛說明，義傳多年來專注混合模式和射頻晶片設計，並與 NXP 結為策略合作夥伴，提供 5G 整合方案，尤其當全球加速發展 5G，該款新 5G 射頻晶片 Yucca 誕生的正是時候。