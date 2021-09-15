競國下半年接單量增 全年營收將超越去年

PCB 廠競國 (6108-TW) 下半年進入旺季，加上昆山競陸電子記憶體模組板、固態硬碟板訂單量大幅提升，還有產品漲價效應，全年營收將超越去年 83.08 億元。

競國 PCB 產品少量多樣生產為主，目前有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，台灣廠月產能 22 萬平方呎，昆山競陸電子月產能 120 萬平方呎，泰國競億電子月產能 105 萬平方呎。

競國財務處長蔡政宏在交易所召開的法說會中表示，包括光寶、台達電、研華、緯創、群光、三星、海力士、大金都是競國的主要客戶，往來均已超過 10 年。

競國大陸廠訂單量大幅提升，泰國廠則積極改善製程，公司規劃 2021 年將投入 4 億元資本支出，用於去產能瓶頸及製程自動化，泰國廠將投入 1 億元。

競國成立的泰國廠競億電子，PCB 製程原鎖定汽車板，並已獲歐洲車電廠認證，訂單狀況改善中，競國泰國廠將導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，用於提高產能利用率，力拼泰國廠的轉盈。

目前競國泰國競億電子已獲歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎的產能，承接包括電源供應器、家電、智能電表、STB 及工業設備等汽車板以外的訂單。