維珍銀河太空旅遊重啟售票 價格漲至45萬美元

維珍銀河 (SPCE-US) 周四（5 日）宣布重新開始販售太空旅遊船票，船艙每個座位起價 45 萬美元，且提供各種不同的銷售服務，除可安排單人座位、情侶雙人座位、團體家庭式座位外，也可以包下整個航班，盤後股價大漲逾 5%。

維珍銀河同日盤後公布 2021 會計年度第二季財報，執行長 Michael Colglazier 在財報電話會議上表示，公司將推出一系列的產品，以不同方式滿足大眾太空旅行的體驗。

目前該公司手上大約有 600 張預定船票，價格大多在 20 萬至 25 萬美元之間。

維珍銀河的太空飛行測試是開發運載工具的最後一步，該公司周四表示，下一次太空飛行測試訂於 9 月下旬，位在新墨西州的美國太空港（Spaceport America）舉行，屆時義大利空軍成員也加參與測試。

該公司在本季進行兩次太空飛行測試，首次是在美國太空港亮相，第二次的飛行中，創辦人布蘭森（Richard Branson）與其他三名任務專家進行飛行測試。

該公司第二季稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 虧損 5,600 萬美元，略高於上一季虧損 5,590 萬美元，營收報 57.1 萬美元，主要來是 5 月在太空飛行測試中的科學研究實驗。

維珍銀河周四股價上漲 2.44% 至每股 31.53 美元，在盤後公布財報後勁揚 5.61%。