〈財報〉PC雙雄財報兩樣情 戴爾看好商用需求 惠普示警Chromebook需求暫時放緩

PC 大廠惠普 (HP) 與戴爾 (Dell) 周四 (27 日) 公布財報，對前景看法分歧，戴爾認為商用需求正因重返辦公室而快速成長，惠普則示警疫情隱憂使目前學校 Chromebook 需求放緩，並認為晶片短缺問題將持續進而牽動營收，市況雜音導致兩家公司盤後股價雙雙下挫。

惠普 (HPQ-US) 盤後下挫 2.4% 至 28.40 美元；戴爾 (DELL-US) 下跌 3% 至 98.50 美元。

戴爾：商用需求快速成長

戴爾 2022 會計年度第二季 (截至 7/31) 營收年增 15% 至 261 億美元，優於市場預期的 255 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 2.24 美元，超出華爾街預期的 2.03 美元。

戴爾表示，混合工作趨勢帶動筆電強勁成長，除此之外，桌上型電腦需求也在增加，因為隨著企業重返辦公室，將開始更新閑置超過 18 個月的電腦。

戴爾第二季客戶解決方案 (含 PC 銷售) 達 143 億美元，年增 27%，其中消費性 PC 年成長率由上季的 42% 下降至 17%；企業、政府商用 PC 則由 14% 上升至 32%，整體仍有許多積壓訂單需要消化。

基礎設施解決方案成長 3% 達 84 億美元，其中伺服器設備營收 45 億美元，年增 6%；儲存硬體營收約 40 億美元，年減 1%。VMware 營收為 31 億美元，年增 8%。 VMware 分拆案預計將於 11 月完成。

惠普： 供給限制仍將持續幾季 Chromebook 需求有放緩

惠普同日公布 2021 會計年度第三季 (截至 7/31) 財報，營收年增 7% 至 153 億美元，低於華爾街預期的 159 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 1 美元，高於華爾街預期的 0.84 美元，其中有 0.13 美元反映一次性收益。

展望第四季，惠普預估 EPS 將落在 0.84 至 0.90 美元之間，高於市場預期的 0.81 美元，2021 整年度的 EPS 預估介於 3.69 至 3.75 美元。

惠普執行長 Enrique Lores 於電話會議中表示，供給問題持續困擾該公司，儘管需求仍在成長，但低成本零組件缺貨阻礙該公司完成訂單的能力。他預計未來整體需求將持續強勁，但零組件短缺限制可能持續幾季，直到 2022 年 (日曆年) 初。

Lores 預期微軟 Windows 11 今年稍晚推出後，將帶動消費電腦加速成長，不過商用電腦需求前景轉變，隸屬商業領域的 Chromebook 需求在第三季減弱，但他預計，本季末或下季初開始，學校將掀起另一波 Chromebook 投資浪潮。

惠普 Q3 個人系統 (主要為電腦) 營收為 104 億美元，低於市場預期的 109 億美元，其中消費者市場年增 3%，商用年減 1%，整體銷售單位持平，筆電銷量成長 2%，桌電下滑 7%；

印表機機營收成長 24% 至 49 億美元，低於市場預期的 51 億美元，單位銷量年減 4%，消費性銷售年減 9%，商用下滑 29%，替換品營收則成長 20%。