美元持續走強 8月全球黃金ETF淨流出22.4噸

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的數據顯示，8 月全球黃金 ETF 轉為淨流出，中止了連續 3 個月的淨流入，北美是最主要的流出地區。

數據顯示，在 8 月份，全球黃金 ETF 淨流出了 22.4 噸，約為 130 億美元。北美地區資金的流出量超過了歐洲和亞洲的資金流入量。黃金支持交易所交易基金 (ETF) 在 8 月份。北美流出 32.2 噸，約 18 億美元，歐洲則增持 9.6 噸，約 5.5 億美元。

WGC 在報告中表示，黃金在 8 月初面臨阻力，是因為美元持續走強，且美國公債殖利率上升，使得黃金市場出現拋售。截至 8 月底，全球黃金 ETF 總規模降至 3,611 噸，約為 2,110 億美元，創下 5 月份以來的新低。

報告中也指出，歐元區的通膨率上升至近 10 年來的新高。各國央行警告表示，由於變種病毒所引發的種種擔憂，該地區的經濟復甦可能慢於預期，使得歐洲的黃金 ETF 受到投資人青睞。另外，北美的資金外流幾乎是由大型美國基金推動的，光是兩家規模最大的美國基金就流出了近 20 億美元。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 先前表示，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，CIBC 的分析師預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。

在新冠肺炎疫情爆發後，投資者湧向避險資產，也因此使得金價在去年升至每盎司 2075 美元的歷史高位，但在疫苗推出後，金價已經回落。今年迄今，現貨黃金已經跌逾 4%。