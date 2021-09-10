〈貴金屬盤後〉市場衡量美歐消息 黃金漲跌拉鋸 收復關鍵1800 美元關口

週四 (9 日) 交易，黃金期貨價格收高，但多數時間在漲跌之間搖擺不定，係因投資者衡量美歐數據與消息做出反應。

美國每週請領失業救濟金人數下降至疫情大爆發以來最低水準；歐洲央行 (ECB) 將放緩資產購買步伐。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，黃金奪回 1800 關卡並守住該水準並非實力的跡象。「請領失業救濟金人數，更重要的是持續請領人數下降是勞動力市場的積極信號，這數據確實引起了黃金市場的一些關注。」

美元交易相對穩定，而公債殖利率轉疲，係因 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四表示，放緩 ECB 疫情期緊急計畫下的資產購買 (PEPP) 並不等於「縮表」，央行只是在重新調整其刺激措施。

ECB 聲明指出，「管理委員認為，較前兩季適度放緩 PEPP 下的資產購買步伐，仍可維持有利的融資條件。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，該聲明「偏鷹派，因為許多交易者對其減少 PEPP 購買量感倒訝異，這有利歐元和黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 6.5 美元或 0.4%，收每盎司 1800 美元。

黃金前 2 個交易日均收低。週三收盤後，Fed 發布經濟狀況的褐皮書，黃金電子盤交易小幅走高。Fed 稱，因 Delta 變種新冠病毒蔓延，整體經濟成長「自 7 月初至 8 月底稍微放緩至溫和步伐。」

12 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.5%，收每盎司 24.18 美元。

「如果美元反彈成為本週剩餘時間的主題，黃金可能會看到賣家將價格降至 1750 美元的水準。」Moya 警告。

週四，ICE 美元指數下跌 0.2% 至 92.457，但本週迄今上漲 0.5%。

美國勞工部週四公佈，上週 (9/4 止) 初次請領失業救濟人數下降 3.5 萬人，達到 31 萬人，為 2020 年 3 月疫情大爆發以來最低請領人數。

就業數據已成為投資者押注美國自疫情中復甦速度的關鍵指標，因為 Fed 為寬鬆貨幣政策最終退場設立了基礎。一些 Fed 官員已認為不再需要這些措施。

即便如此，亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 認為，Fed 不太可能在本月的會議上宣布縮表。

與此同時，世界黃金協會 (WGC) 報告稱，8 月份黃金 ETF 淨流出 13 億美元，「這係因本月初美元短暫走強與美國公債殖利率上升的影響。」

WGC 高級分析師 Adam Perlaky 表示，「儘管 8 月下半黃金價格有所回升，但仍可能因動能和利率變化而推動淨流出。」

「因流動性條件低，催化了最初的拋售，可能令一些投資者不安，導致投資需求下降。然而，對於展望未來的投資者來說，黃金仍然是一項寶貴的資產，因為新興市場股市回報疲弱且通膨居高不下都將有利黃金。」

他還提到，9 月是黃金價格「歷史上最強勁的月份」之一，「在進入今年第四季時，可能對投資者提供機會。」

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