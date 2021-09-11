〈貴金屬盤後〉美元上漲 黃金跌回1800美元下方 5週來首次收低

週五 (10 日) 交易，黃金期貨價格跌回每盎司 1800 美元關卡下方，本週收低，為 5 週來首次收低。

Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 表示，週五 ICE 美元指數小幅走高，美國公債殖利率也小幅上漲，因此黃金面臨雙重阻力。

「我們認為，美元可能走疲一直到年底，且公債殖利率也沒有突破近期範圍的跡象。鑑於最近幾週黃金與美元指數的強烈負相關，我們仍然喜歡在 1800 美元以下逢低買入黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 7.90 美元或 0.4%，收每盎司 1792.10 美元，盤中高點達 1806 美元。

交易最活躍的黃金期貨價格本週下滑 2.3%。

12 月交割的白銀期貨價格下跌近 1.2%，收每盎司 23.90 美元，本週約下跌 3.6%。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 表示，「債券面臨旺盛需求而拍賣成功，黃金價格似乎從昨日美國公債殖利率下滑中受益。」

展望

花旗研究分析師週四報告指出，9 月 22 日對黃金來說尤為重要。他指的是 Fed 下一次宣布貨幣政策的日期。

「傑克森霍爾結果中性、美國 8 月非農就業數據慘淡，加上 Delta 病毒肆虐，在這些事件後，我們推遲了 Fed 宣布縮表的預期時間點，自 9 月推遲至 11 月，但可能要到 12 月才會削減購債。」

週五交易，數據顯示美國 8 月份生產者價格指數 (PPI) 上漲 0.7%，較 7 月的 1% 漲幅下滑。黃金價格在 PPI 數據公布後，隨即擴大走跌。

ICE 美元指數上漲 0.18% 至 92.592，本週約上漲 0.6%。10 年期公債殖利率上升至 1.334%，且本週走高。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上漲 3.9%，收近每磅 4.45 美元，本週上漲 2.7%。

10 月交割的白金期貨價格下跌近 1.9%，收每盎司 956.50 美元，本週下跌 6% 以上。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.8%，收每磅 2126.30 美元，本週下跌 12%。

ED&F Man 資本市場分析師 Edward Meir 週四報告指出，白金和鈀金本週都受到重創，因為市場不得不猜測，全球車廠面臨的難關將削弱白金族群金屬的需求。