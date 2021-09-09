美銀調升標普年底目標價 但警告指數可能回落6%

美國銀行周三 (8 日) 表示，標普 500 指數今年已經上漲 20%，這在很大程度上是由企業利潤激增所推動，但成本上升對利潤率的壓力，可能導致指數在年底前回落 6%。

以 Savita Subramanian 為首的美銀股票策略師，實際上上調了對標普 500 指數的年底目標價，由 3800 點升至 4250 點。但與此同時，他們表達了謹慎的看法。

與其他多數分析師相較，美銀的看法相對悲觀，即使因應美股走強而上調目標價，這一價位較當前水準也只漲 2% 左右。

Subramanian 指出，投資者的狂熱情緒，導致市場更容易受負面衝擊。美銀賣方指標 (Sell Side Indicator)，比 2007 年以來的任何時候都更接近發出賣出信號。

Subramanian 表示，自全球金融危機以來，聯準會資產負表的擴張推動股市超過 50% 的回報。但這一主要的動力，將面臨相反的走勢，這也意味著股市將失去上漲空間。

另一方面，企業用工和投入成本上升，威脅到了獲利前景。

「我們認為幾乎沒什麼好興奮的，」 Subramanian 在報告中說，「現在可能還不會結束。但等結束那天到來時，可能會很糟糕。」

她表示，如果縮減意味著標普 500 指數沒有上行空間，那麼利率收緊會更糟糕，此外，還有其他令人擔憂的跡象，包括信貸息差不斷擴大。