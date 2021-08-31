專家：美股飆漲如1999年網路泡沫 下月恐出現10%至20%修正

儘管標普和那指再創新高，但 BTIG 股票及衍生品首席策略師 Julian Emanuel 認為，目前市場的走勢，就像是 1999 年末網路泡沫時期一樣，他預期下個月股市就會出現 10% 至 20% 的回調。

Emanuel 在接受採訪時表示，投資人應該要非常警惕，一旦走勢出現逆轉，後果恐怕會非常嚴重。

標準普爾 500 指數再度創下新高，已經是今年的第 53 次新高紀錄，而以科技股為主的那斯達克指數也創下今年來第 32 次紀錄新高。與此同時，道瓊工業平均指數距離歷史高點僅 1% 的距離。

Emanuel 表示，這樣的股市走勢已經從不可能變得司空見慣。「如果在一年前我們說通膨將處於 30 年高位，美國 10 年期公債殖利率將落到 1.3%，而標普 500 指數會處於如今的水平，根本沒有人會相信。」

Emanuel 也指出，美股持續創紀錄的走勢強勁，甚至掩蓋了 Delta 變種病毒造成的病例激增、通膨上揚以及 Fed 下一步政策相關的風險。

「美股的誘惑可能會繼續下去。現在是時候該保持冷靜了。」Emanuel 說道。

他也指出，目前的狂熱，有可能將標普 500 指數推高至 5000 點，較週一收盤價上漲 10% 以上。然而，這將給市場增加更多的短期風險。

事實上，在今年春季末的時候，就曾發出的股市即將修正的警告，因為他看見 CBOE 波動指數與標普和那指一起上漲。Emanuel 表示，這通常預示著回調，就像是去年 9 月發生的事情。另一件讓人擔憂的事情是，他也看見消費者信心驟降。

作為長期多頭的 Emanuel 建議，投資者應該要放寬視野，接受市場回調。「做好下跌 10%、15%，甚至 20% 的心理準備，因為長期趨勢會更高，而且一直以來的回調都能得到回報。」Emanuel 說道。