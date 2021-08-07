市場利多已反映 美銀示警：標普500指數將面臨14%修正

有別於高盛對美股的樂觀展望，美銀 (BofA) 分析師周五 (6 日) 認為，市場上的好消息都已經被反映 (Price in)，情緒指標也接近拋售訊號，預估標普 500 指數今年將下跌至 3800 點，跌幅空間達 14%。

美銀分析師 Jill Carey Hall 預估，今年標普 500 指數將下跌至 3800 點，意味著存在 14% 修正空間。標普 500 指數在去年疫情爆發至今已接近歷史高點，美銀認為目前樂觀情緒已達到高點。

Carey Hall 表示，目前標普 500 指數本益比非常高，美銀追蹤的情緒指標也越來越看多，華爾街股市樂觀情緒非常接近拋售訊號，近期財報周企業的表現也表明，很多利多消息已經被反映。

Carey Hall 表示，那些優於預期的公司並非大幅超乎市場預期，上次出現同樣現象發生 2000 年 3 月 左右，當年標普 500 指數下跌 10%。

此外，據 Ned Davis Research 的統計，目前大盤很可能接近牛市頂點，該機構發現，1970 年以來所有牛市最後三個月標普 500 指數板塊中的公共事業、能源和金融的平均表現最差，而目前三板塊三個月報酬率正處於平均之下。

標普 500 指數各板塊三個月報酬表現 (圖: Ned Davis Research)

由上圖顯示，必需性消費、醫療保健和非必需性消費是在過去牛市頂點前三個月中表現相對較好的板塊，目前三板塊過去三個月中表現也相對較好。