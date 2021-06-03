JBS遭網路攻擊後正逐步重啟 活牛期貨由跌勢反彈

JBS SA 開始至少部分重啟北美和澳洲大部分牛肉加工廠，員工於周三 (2 日) 開始重返工廠，此前因駭客攻擊，澳洲和美國多州牛羊屠宰業務暫停營運。

這家全球銷售額最大的肉製品公司表示，在解決網路攻擊上已取得重大進展，絕大多數工廠周三將投入運營。巴西公司 JBS 控制著美國約 20% 的牛和豬屠宰，因此工廠的重新開放應該可以防止嚴重的供應鏈中斷。

受消息面影響，芝加哥商品交易所 (CME) 活牛期貨自大跌中反彈，8 月活牛期貨收漲 2.65 美分，報每磅 119.25 美分。飼養牛收盤上漲 3.175 美分，報每磅 152.325 美分。

獨立牲畜交易商 Dan Norcini 表示，上漲主要來自心理層面的推動，昨天因消息面而追空的人，因此感到緊張、恐慌，然後全部買回。

據美國農業部估計，美國肉類加工商周三屠宰了 105000 頭牛，高於周二的 94000 頭。豬肉加工商屠宰了 439000 頭生豬，高於前一天的 390000 頭。

JBS 美國業務執行長 Andre Nogueira 發表聲明稱，預計周四起，全球業務將接近產能滿載。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，這是今年與俄羅斯有關的第三起重大駭客擊襲事件，總統拜登預計在 6 月中與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 的會議中，討論相關事件。

消息人士稱，本次 JBS 受到的是 Sodinokibi(REvil) 勒索病毒集團的攻擊，這一組織的一些成員均在俄羅斯。