全球最大肉品供應商JBS遇駭 美、澳肉品加工停擺

全球最大的肉品供應商、巴西企業 JBS 表示，他們設在美國及澳洲的 IT 伺服器，因遭到駭客攻擊而停止運作。如果事態延長，肉品供應很有可能受到影響。

根據《USA Today》5 月 31 日 (週一) 報導，JBS 的美國子公司在一份聲明中指出，該公司設在科羅拉多州的總部、還有 JBS 澳洲分公司的 IT 伺服器遭到駭客攻擊，他們也立即作出處置、暫停所有受到波及的系統運作，也已經通知政府當局，並動員該公司全球網路及第三方廠商的 IT 專業人員來協助解決相關問題。

JBS 強調，該公司的備援伺服器沒有遭受攻擊，也在一家資安事故應變廠商的協助下、用最快速度來執行系統的還原作業。

而消費者們在肉品採購上會遭遇到什麼樣的問題，在目前還不得而知。

另根據澳洲當地、專門提供肉品相關資訊的線上媒體《Beef Central》的說法，JBS 在澳洲國內與牛、羊肉品相關的全部加工設施，在 5 月 31 日當天都已停止運作。JBS 表示他們遭到「有組織的攻擊」，並提到北美的肉品加工廠也同樣受到影響。

目前 JBS 還在確認此次駭客攻擊的影響範圍，澳洲國內的肉品加工廠還不清楚何時能恢復運作。而截至目前也還未發現有客戶、相關企業、或是公司員工的資料外流。

澳洲農業部長李特普魯德 (David Littleproud) 在接受《澳洲廣播公司》(ABC) 採訪時表示，他們「目前正與國內外的執法單位合作，針對該起事件進行調查。」澳洲廣播公司也在報導中提到，JBS 在澳洲設有 47 個加工廠、員工人數超過 6000 人。