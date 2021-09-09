擴張儲能版圖 特斯拉打造交易員團隊發展能源交易平台

根據特斯拉 (TSLA-US) 網站和 LinkedIn 上釋出的職缺，這家電動車大廠正在打造交易員團隊，透過能源交易平台發展電池和再生能源專案，凸顯該公司擴大能源事業版圖的企圖心。

特斯拉資深軟體優化工程師 Julian Lamy 在 LinkedIn 發文表示，特斯拉正建立專注於能源交易和市場營運的團隊，張貼的職稱為「資深能源交易分析師」，未來負責領導和參與能源批發市場的電池、太陽能和風能專案交易和實時營運，主要使用特斯拉的自動能源交易平台「Autobidder」。

特斯拉能源事業包含家用太陽能和大型電池儲存設施， 2021 會計年度第二季財報顯示，能源業務營收為 8 億美元，占總營收約 6.6%。

人力招聘公司 AurexGroup 總經理 John McClellan 表示，特斯拉能源事業正朝住宅和公用事業規模的分散式能源供應商發展。

根據官網描述，Autobidder 透過機器學習優化和善用電池、電池牆、Megapacks 等資產，並從中獲利，目前已藉由該平台管理超過 1.2 GW 的電力。

德國能源市場專家 Klaus Kreutzer 說：「若特斯拉未來開始整合所有能源服務，將成為電力市場上的黑馬。成熟的電力供應商再也無法留住長期合作客戶，光是特斯拉品牌名聲就已經具有吸引力。」

特斯拉子公司特斯拉能源創投 (Tesla Energy Venture) 8 月已向德州的公用事業委員會 (UPC) 申請成為一家零售電力供應商，未來特斯拉能源創投將和特斯拉太陽能子公司 SolarCity 共同處理銷售和客服事務。