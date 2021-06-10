全球最大肉商JBS付1100萬美元比特幣贖金給駭客 擺平網路攻擊

全球最大肉品加工廠巴西 JBS 控股公司上周因為駭客發動網路攻擊，在美、加工廠停擺，四分之一產線受波及。該公司執行長周三 (9 日) 表示，為了避免更大損失，支付價值 1100 萬美元的比特幣給駭客。

JBS 美國部門執行長 Andre Nogueira 說，公司是在大部分工廠恢復運作之後，支付這筆贖金給駭客的，目的是為了避免產線繼續停擺，盡可能減輕供給中斷貸給餐廳、生鮮超市和農民的潛在衝擊。並透露公司在 5 月 30 日 (上周日) 得知遭駭，技術部人員通知某些伺服器中斷。

JBS 是以銷售計全球最大肉商，處理從澳洲、南美洲到歐洲的牛肉、家禽和豬肉。在美國，JBS 是最大牛肉加工商和最大的雞豬肉供應商，這次網攻中受害的子公司 Pilgrim’s Pride(PPC-US)，則是美國家禽肉品第二大加工廠。

企業遭駭客勒索的案例日益增加，最近另一個受矚目的受害者是美國最大燃油管道公司 Colonial Pipeline，該公司 5 月初遭 DarkSide 攻擊和勒索，之後支付 63.7 枚比特幣作為贖金，價值約 440 萬美元。

美國聯邦調查局 (FBI) 本周二表示，已經追回超過一半、約 230 萬美元贖金。但此事引發幣圈擔憂，因 FBI 取得駭客手中比特幣錢包的私鑰，令人對加密貨幣去中心化產生疑慮。