拜登推減碳新目標：2050年前太陽能供美近半電力

美國能源部週三 (8 日) 發布最新再生能源藍圖，計畫在 2050 年前將太陽能發電占比提升至 45%，以作為應對氣候變遷威脅行動的一部份。

美國能源部長 Jennifer Granholm 援引部門最新研究指出，太陽能可望在 2035 年為全美提供 4 成電力，並在不調升電價的情況下，為美國帶來高達 150 萬個工作職缺。

為了實現這項遠大目標，能源部呼籲增加太陽能板生產並廣設基礎設施，稱從現在至 2025 年，太陽光電設置容量每年必須增加 30 GW，並在 2025 年至 2030 年間每年增加 60 GW，關鍵取決於 3.5 兆美元預算案是否能夠獲得國會青睞，因為有多項潔淨能源投資與政策仍須仰賴預算案撥款。

拜登提出綠能政策包含 2030 年前減碳至少 50%、2035 年前實現淨零碳排目標，為了實現前述目標，除了目前位於美國離岸的 7 台風機外，拜登還希望再額外打造數百台風機，並在 2030 年將電動車占新車銷量比重提高至 50%。

專家認為，為了將全球暖化的影響程度降至最低，在 2050 年前實現溫室氣體淨零碳排的目標非常重要，而盡可能多採納太陽能板和風機等再生能源發電設備，將有助於達成前述目標。

美國能源部曾在 2 月預測，按當前趨勢及政策發展，包含太陽能、風力在內的再生能源發電占比有望在 2050 年達到 42%。

儘管再生能源發展快速，目前美國電力供應仍以天然氣和煤炭為大宗，再生能源僅占美國電力供應量的 20%，太陽能占 3%。