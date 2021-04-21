拜習雙雙出席氣候峰會！美盼重奪主導權 擬宣布2030年碳排放減半

美國將在 4 月 22 日「世界地球日」舉辦氣候視訊峰會，中國國家主席習近平確定應邀出席並發表談話，預料將是拜登當選美國總統後，美中領導人首次同場。美國希望藉此機會重回帶領世界對抗氣候暖化的主導權，據悉可能大幅提高減排承諾，設定 2030 年之前碳排放量至少減半的遠大目標。

這場氣候峰會為期兩天，邀請 40 國領袖參與。中國外交部發言人華春瑩周三 (21 日) 證實，習近平將應拜登之邀，在北京透過視訊方式參加 22 日的領導人會議，並發表談話。除此之外，俄羅斯總統普亭也在周一確認參與氣候峰會。

美國氣候大使凱瑞 (John Kerry) 上周赴上海會晤中國高官，是拜登內閣首位訪問中國的高階官員，討論美中氣候合作的新機制。

美國擬宣布 2030 年碳排放減半

拜登政府希望奪回在全球氣候變遷領域的發言權，美聯社、華盛頓郵報都引述消息人士透露，拜登將承諾 2030 年之前把美國碳排放量至少減少 50%，減排量是原本目標的將近一半，有助美國實現 2050 年之前淨零碳排放的目標。

包括蘋果、Alphabet 等大公司在內，超過 400 家企業都簽署致拜登政府公開信，支持上述所謂的「2030 年承諾」。

美國 2014 年於歐巴馬執政時期首次設定減排目標，即「國家自主貢獻」(nationally determined contribution, NDC)，希望 2025 年碳排放量比 2005 年減少 28%，如今拜登政府進一步提高承諾。

世界資源研究所 (WRI) 氣候與經濟學副總裁 Helen Mountford 說：「此舉意在向各界釋出美國重回賽局的訊息。」

美國國務卿布林肯 (Antony) 周一也表示，拜登政府將把因應全球氣候危機置於美國外交政策的核心地位，透過世界各地的外交人員，在當地積極推動減碳措施。

目前歐盟和英國都已經提出新的 NDC，但日本、南韓、加拿大和中國等主要經濟體，都還沒提出符合長期減碳承諾的 2030 年承諾。如果拜登政府做出新的承諾，將有更多優勢奪回在氣候議題的主導權。

這場氣候峰會也將替 11 月在蘇格蘭格拉斯哥登場的聯合國氣候峰會暖身。