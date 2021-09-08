老建築華麗轉身，讀寫森林土地之詩

屏東縣立圖書總館

南台灣最美麗的森林圖書館歷經改建後，將三十多年的老建築搖身一變，成為最新打卡熱點，使用了大量的木質素材，打造寬敞空間迎接大面積採光，讓外圍高聳壯麗的樹木映照出圖書館的自然歷史，構築出光影堆疊的綠意風景。

四面採光構成了各有意趣的流光風景。

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座落於屏東千禧公園蔥鬱綠蔭之間，「屏東縣立圖書館」自 1983 年開館以來，便成為人們不可或缺的閱讀休憩場所。承襲了舊有的圖書館建築，現在為這 30 年的老建築賦予新生命，全新改建的一樓挑高大廳，擁有大面窗景能引入自然陽光與盎然綠意，以及從自然環境、室內空間、閱讀氛圍到服務皆翻轉出全新面貌，打破傳統圖書館的內在性，甚至設有咖啡座與誠品書店快閃店，開展跨越年齡、場域，立體且多元的閱讀面貌，老建築三十多年的華麗翻轉，搖身一變為屏東市必訪新地標。

宛如在森林盒子中的閱讀體驗

圖書總館座落於近 5 公頃的千禧公園內，被 50 年老樟樹林層層擁抱，沈穩四方的舊建築刷上輕盈白色新裝，外嵌黑色三角玻璃盒改變入口方向，鏡面帷幕反射蒼翠綠意，虛實相連，一片不見盡頭的樹海，走進入口大廳，挑高玻璃帷幕模糊室內外界線，可舒服地坐在沙發區，閱讀一日流光與四季更迭。

新總圖強調適合各年齡層的全民閱讀空間。地面層有適合銀髮族的書報架和座椅，兒童閱覽區使用可爬可躺的原木地板和軟墊，並引進說故事機器人陪伴幼童；二樓有豐富館藏和適合筆電的座位；三樓的純白階梯留給青少年；四樓設置「屏東文學館」，收藏閩、客、原、新住民等各族群的在地文學。此外，新科技讓閱讀更便利，全面採用 RFID 管理系統，民眾可利用智慧還書架快速還書，更特別的是獨創全國第一座「還書得來速」，24 小時免下車皆可還書。

「通透」的設計理念貫穿全館，閱讀座位幾乎都面向森林，隨意揀選張喜歡的椅子，進入一段屬於自己的靜心時間。旅途之中，讓手機和人都充個電再出發吧！

屏東縣立圖書總館

add 屏東市大連路 69 號

time 09:00~21:00，週一公休。

tel 08-736-0330

web www.cultural.pthg.gov.tw/Son/Library

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》9 月號

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