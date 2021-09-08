美國人的驕傲，最能享受看書樂趣的絕美圖書館

紐約公共圖書館

敞開大門歡迎每個人前往的紐約公共圖書館，以實踐人人皆有知的的精神，提供全方位的資訊、服務與課程，齊心協力為人們釋疑、啟發學習，讓紐約城擁有屬於自己的心靈勝地，也讓紐約公共圖書館成為此生必訪的閱讀天堂。

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在紐約有 88 座公共圖書館，提供市民閱讀求知的空間，但只有中城區的這棟史蒂芬 ‧A‧ 施瓦茲曼大樓（Stephen A. Schwarzman Building），裡頭來拍照的觀光客幾乎要和來看書的市民一樣多，由此就可看出這間圖書館的確頗有看頭。

位於此建築的紐約公共圖書館（New York Public Library, NYPL）是美國主要圖書館系統之一，和布魯克林公共圖書館系統、皇后圖書館系統一起組成紐約市的三大公共圖書館系統。紐約公共圖書館總部的主體建築位於第五大道，藏有《古騰堡聖經》和牛頓的《自然哲學的數學原理》，被認為是世界著名的圖書館之一。

以文學與藝術沐浴眾人的知識殿堂

一走進大門，迎面而來的是華麗的亞斯特廳（Astor Hall），氣勢雄偉的白色大理石圓拱大廳，彷彿來到古代神殿，要人準備接受知識之神的洗禮。從亞斯特廳的樓梯直上三樓後，映入眼簾的是麥格勞圓形大廳（McGraw Rotunda）拱頂及牆壁上的紛繽壁畫，讓人像是從神殿直接跳躍進了美術館。穿過公共目錄室後，便來到了美輪美奐的玫瑰主閱覽室（Rose Main Reading Room），這裡是目前全世界同類型中最大的閱覽室。藏書與展覽品令人瞠目結舌，一共收藏有 600 萬冊書籍、包括傑佛遜《獨立宣言》與艾略特《荒原》在內的 1,200 萬份手稿，以及 280 萬幅圖畫。

回到一樓之後，還有兩間閱覽室值得一看，一間是德威特華萊士期刊室（DeWitt Wallace Periodical Room），牆壁鑲板上有多幅理查哈斯（Richard Haas）的市容壁畫。另一間是地圖館藏，當中光是紐約市的地圖就有上萬幅之多。

最後來到了地下層空間，是提供給兒童們的童書室，雖然這裡陳列的維尼、屹耳、小荳、小豬、跳跳虎，和現代卡通中的模樣相差甚遠，但這些都是克里斯多福羅賓的真實玩偶，歷史由來可追溯至當年的父親艾倫亞歷山大米恩（Alan Alexander Milne）就是根據這幾個絨毛玩具，創作出後來膾炙人口的經典。

紐約公共圖書館（New York Public Library, NYPL）

access 從地鐵 7 號線的 5 Av 站出站即達

add 476 5th Ave, New York, United States

time 週一、四、五、六 10:00~17:45，週二、三 10:00~19:45，週日 13:00~16:45。

web www.nypl.org

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》9 月號

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