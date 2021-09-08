威士忌圖書館，大人的醍醐味

TOKYO Whisky Library

在桌邊不一定要看書，屬於成熟大人的夜間時光，追求的是一種更深刻複雜的嚐味體驗，巧克力和酒的搭佐，在陶然微醺之中，細細嚐味在甜美之中微苦帶辣的餘韻深邃，優雅品味，才是屬於大人的成熟風範。

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東京表參道區的威士忌圖書館「TOKYO Whisky Library」，為了將威士忌文化推廣至年輕族群，特別與東京最流行的 Bean to Bar 巧克力品牌「Minimal」合作，創作獨特的巧克力品酒體驗。

日本的威士忌文化並不興盛，一般人對於威士忌的印象是艱澀難懂，覺得威士忌只有年長者才懂得喝。擅長酒吧經營的小林信秀，希望將酒吧文化推廣至年輕族群，故選址代表時尚潮流的表參道區，開設威士忌酒吧 TOKYO Whisky Library。

在華麗空間優雅小酌

酒吧坐落南青山 Santa Chiara 教會二樓，打開低調的大門才發現別有洞天，彷彿踏入一個華麗的奇幻世界，充滿驚喜、時尚和歡樂──這正是小林總監為威士忌創造的全新印象。

酒吧的空間設計以「圖書館」為主題，陳列酒瓶的壁櫃宛如落地書架，酒單亦以字典的形式印製成厚厚一本。空間分設各種區域，適合獨自小酌、在吧檯和調酒師攀談、和三五好友小聚、舉辦歡樂活動。空間裝飾亦有收藏家的陳列室之感，一踏入空間，彷彿來到一處隱藏在城市角落的祕境，點一杯威士忌，以音樂和酒友相伴，直至深夜。

TOKYO Whisky Library 所藏威士忌約有千種，未來也計畫推出原創品牌的威士忌。威士忌初入門者，可依口味偏好請侍酒師推薦品牌。亦可品嚐這裡的招牌威士忌調酒，由贏得 2015 年世界調酒大賽優勝的日本頂尖調酒師金子道人設計了八款調酒。酒吧附設 NoMad Grill Lounge，以各式煙燻製品或熟成牛排佐酒。

不可錯過的是特別設計的巧克力品酒「Chocolate Marriage Flight」，TOKYO Whisky Library 選擇了四種單一麥芽威士忌：日本的山崎 12 年、蘇格蘭的波摩（Bowmore）12 年與麥卡倫（Macallan）12 年、美國的美格（Maker’s Mark），邀請東京 Bean to Bar 巧克力品牌 Minimal 特製佐酒的四種巧克力「TWL Original Chocolate by Minimal」，此外，亦可品嚐以威士忌生奶油搭佐的巧克力熔岩蛋糕（Fondant Chocolat）──巧克力佐威士忌的甜美微醺，是大人限定的甜點體驗。

TOKYO Whisky Library

add 日本東京都港區南青山 5-5-24（南青山サンタキアラ教会 2F）

tel +81-(0)3-6434-1163

time 週一至週六 18:00 至翌日 3:00（L.O. 2:00），週日 17:00 至午夜（L.O. 23:00）。

web tokyo-whisky-library.com

【警語】未成年請勿飲酒

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》9 月號

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