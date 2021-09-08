〈紐約匯市〉美元反彈 市場聚焦本周歐洲央行會議 比特幣一度跌到4.3萬

美元對主要貨幣周二 (7 日) 從上周觸及的將近一個月低點反彈，投資人在本周歐洲央行 (ECB) 會議登場前，削減美元兌歐元的空頭部位。比幣特等加密貨幣暴跌，好幾個交易平台都回報有交易延遲的情形。

美國上周五公布的 8 月非農就業報告令市場大失所望，使市場增加聯準會 (Fed) 可能不會在這幾個月內縮減購債，美元一度貶至 8 月 4 日以來低點，一周累計挫跌 0.7%。。

但美元過去兩日回升，周二紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33% 至 92.42。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「歷經拋售後，美元可能至少已經建立出一個短期底部。我們認為，Fed 仍朝年底前縮減購債的方向前進，美國經濟表現可望相對強勁，美元只要小幅下滑，都可能是買進機會。」

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五公布的數據顯示，投機客持有的美元淨多頭部位增加，在 8 月 31 日止的當周，美元淨多頭部位為 109.8 億美元，是去年 3 月來最高。

美債殖利率上揚也帶動美元攀高，美國 10 年期公債殖利率報 1.373%，而上周五非農數據公布之前報 1.299%。

美國政府本周將發行數批公債，分別為 580 億美元的三年期公債、380 億美元的 10 年期公債、240 億美元的 30 年期公債。

歐元兌美元尾盤報 1.1844 美元，從上周五的 1.1909 美元一個月高點下滑。

ECB 官員可能在周四會議中針對縮減購債展開辯論，市場目前預期購債可能從目前每月 800 億美元縮減為 600 億美元。

澳幣貶值，澳洲央行 (RBA) 周二表示，經濟受防疫封鎖措施打擊，將延長實質購債計畫。

英國首相強生周二公布加稅計畫，希望透過對工人、雇主和一些投資者加稅，修補醫療和社福系統，但此舉違背他選前承諾，在執政黨內引起一些反彈聲音。

英鎊貶值，兌美元一度貶值 0.5% 至 1.3768 美元，英鎊對歐元一度貶值 0.2% 至 0.8594 英鎊。

加密貨幣暴跌，比特幣一度跌 19% 至 43,050 美元，以太幣 (ETH) 一度跌 23%。薩爾瓦多周二成為第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家，同日，幾家加密貨幣交易平台表示周二出現一些交易延遲，儘管尚不清楚這些問題是導致波動的原因，還是波動造成的結果。

紐約尾盤，比特幣報 47,153 美元，下跌 10%，以太幣 (ETH) 報 3,460 美元下跌 12%。

截至周三 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：