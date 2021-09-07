〈台幣〉匯價豬羊變色終止連7升 量縮收27.673元

新台幣兌美元今 (7) 日早盤在外資匯入下，一度升近 1 角，衝上 27.57 元，隨著台股賣壓湧現，匯價豬羊變色，加上央行尾盤補踹一腳，終場收在 27.673 元，小貶 1 分，終止連 7 個交易日升勢，兩市成交量能萎縮至 12.51 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.67 元開出，隨即一路走升，早盤勁揚 9.3 角，最高來到 27.57 元，再度挑戰前高，在亞幣中表現相對強勢。

午盤過後，新台幣匯價風雲變色，部分外資轉為匯出，加上尾盤央行似乎又進場調節的跡象，使得升幅全都回吐，轉為貶值 1 分，以 27.673 元作收，終止連 7 揚。

由於美股周一休市，外資交投意願偏淡，台北外匯市場成交值縮至 8.67 億美元，元太外匯市場成交值 3.84 億美元，合計 12.51 億美元。

國內疫情升溫，引發投資人憂心，台股電子族群拉回，拖累大盤走勢，儘管航運股撐盤，仍不敵賣壓，終場下跌 66 點，收在 17428 點，驚險守住季線支撐，呈現股會齊挫。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，台幣貶值 0.04%，人民幣貶值 0.07%，韓元貶值 0.11%，日圓、新加坡幣則在平盤附近整理。歐元兌美元升值 0.1%。