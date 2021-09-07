澳洲央行維持現金利率在0.1% 按計畫縮減每週購債規模

澳洲央行 (RBA) 在週二 (7 日) 公布利率決議，將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，同時按照計畫從本月開始縮減購債。

澳洲央行表示，將把每週購債規模削減至 40 億澳元 (29.8 億美元)，低於先前的 50 億元，並且將至少持續到明年 2 月中旬。同時該行也宣布將利率維持在 0.1 的歷史低點。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 在聲明中表示，該行最新的利率決議，主要基於經濟延後復甦，以及 Delta 變種病毒相關的不確定升高，該行也將持續觀察經濟和衛生情況來評估購債計畫。

根據路透社的調查發現，在 37 位分析師中，除其中 1 位分析師外，其他所有分析師皆認為澳洲利率將保持穩定，另外有 10 位分析師認為澳洲央行將會推遲縮減購債的計畫，15 位預計將會繼續縮減購債。

凱投宏觀澳洲和紐西蘭高級經濟學 Marcel Thieliant 表示，澳洲央行如今表示購債計畫將至少延長至 2022 年 2 月，而非先前所承諾的維持至今年 11 月中。

目前 Delta 變種病毒仍在澳洲持續肆虐，並且較預期更難以控制，也因此迫使雪梨及墨爾本延長防疫封鎖措施。有分析師認為，澳洲今年經濟成長已經遭受 Delta 變種病毒嚴重衝擊。

全球就業網站 Indeed 經濟學家 Callam Pickering 表示：「這種情況持續的時間越長，對就業和經濟活動的損害就越大。除非疫情能夠被控制住，否則政策正常化幾乎是不可能的。」