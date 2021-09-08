通用推電動車有風險？分析師：市占恐大幅下滑

CNBC 周二（7 日）報導，一些汽車製造業分析師認為，通用汽車設定 2035 年前停止販售燃油車的目標，但若通用汽車銷售無法大幅提升，其市占率可能會大幅下滑。

通用表示，2035 年的停止販售燃油汽車的計畫只是一個目標，並不見得能實現，不過，該公司正大舉進軍純電動車領域，預計在 2025 年將推出 30 多款新電動車型。

通用的停售燃油車計畫不包含油電混合車，該車種將燃油與電力混和作為動力，大部分人認為油電混合車是傳統與現代電動車之間重要的橋梁。

Cox Automotive 分析師 Michelle Krebs 說：「通用已承諾實現全面電動化，而不是油電混合車，也不是充電式油電混合車，而是直接轉向電動車。因此，通用將面臨巨大的風險，尤其是電動車的里程成本與基礎設施問題，讓通用更難實現該目標。」

汽車製造業似乎正在選邊站，許多公司將投資分散在不同的動力系統上，例如內燃機、電動引擎、油電混合系統。一些汽車製造商如豐田汽車，正在投資氫燃料電池等其他替代動力系統技術。

分析師表示，通用也有一些有利因素，好比該公司與 LG 化學合作開發的「Ultium」電池技術讓業界為之驚艷。通用表示，Ultium 與其他競爭對手的電池相比，使用的稀土金屬鈷與其他材料要少得多，大幅降低製造成本，能讓電動車更具競爭與獲利能力。

通用還推出幾款較為成功的電動車，如全尺寸卡車與休旅車（SUV）。此外通用在汙染過濾催化轉換器等技術方面實力堅強，該技術可以讓引擎關閉器汽缸以提高燃油里程。

然而，其中一些技術並未引起客戶共鳴，這種情況可能再次發生，因此通用汽車正在努力創造駕駛人真正想要的產品。

Guidehouse Insights 分析師 Sam Abuelsamid 說，通用即將推出的新產品將會是關鍵，即便尚未公開發表，但該產品對市場將有吸引力。

至截稿前，通用汽車 (GM-US) 股價小跌 0.14%，每股暫報 48.76 美元。