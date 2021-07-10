通用手握電池技術王牌 券商Wedbush看好超車特斯拉

券商 Wedbush 看好通用汽車 (GM-US) 前景給予「優於大盤」評等，並將目標價訂在每股 85 美元，較昨日收盤價格逾 52%，激勵通用週五股價（9 日）漲近 5%，止住先前連四日跌勢。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，通過利用其 Ultium 平台電池技術，能夠在汽車製造業的各個方面與純電動車爭奪市場占比。

Ives 認為，隨著通用的自動、輔助駕駛，以及電池技術提高，該公司未來 5 至 7 年內，在電動車軟體與相關業務將有 200 億至 300 億美元的收入潛力。

此外，Ives 也說通用未來兩年內至少會推出 20 款新電動汽車，未來三年內將推出 30 款，今年將成為該公司完全轉向電動車發展的轉折點。通用已在電動車領域投入數十億美元，企圖追趕電動車一哥特斯拉 (TSLA-US)。

Ives 在報告中寫道，華爾街不再將通用視為基於帳面價值交易的傳統汽車公司，而是一間顛覆技術的公司，隨著通用往電動車願景邁進，股價有望如特斯拉與其他電動車公司般攀高。

通用週五上漲 4.82% 至每股 57.76 美元，今年以來該公司股價已上漲 34.6%，截至昨日的過去的 12 個月上漲 139.4%，表現優於特斯拉。儘管特斯拉今年以來下跌了 7.5%，但過去一年內上漲 134.1%。

通用今年第二季在中國交付車輛逾 75 萬輛，比去年同期成長 5.2%，該公司旗下汽車各大品牌延續強勁成長態勢，其中包括凱迪拉克 XT6（Cadillac XT6）大型豪華 SUV 成漲 40% 至 1 萬輛左右，而 GL8 車款則成長 40% 至 4.5 萬輛以上。