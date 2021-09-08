〈美股盤後〉VIX大漲！道瓊跌近270點 蘋果那指再創新猷

週二 (7 日) 華爾街擔憂 Delta 變種病毒威脅經濟復甦，高盛與摩根士丹利等投行相繼下調美國 GDP 預期，恐慌指數 VIX 大漲逾 10%，道瓊、標普和費半三大指數全部收黑，3M 引領道瓊收黑近 270 點。

蘋果週二午盤正式寄出秋季發表會邀請函後，其股價續登新高，那斯達克指數再創新猷，創今年來第 36 次刷新收盤高點。

政經消息方面，週二白宮要求國會提供數十億美元的緊急資金，以支付近期颶風、各州野火和阿富汗援助等相關費用。

美國、南韓和日本下週將在東京舉行三方會談，三國官員將針對美國總統拜登政府試圖與北韓展開對話，這是自 6 月 21 日首爾會晤後，時隔 3 個月再次會面。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.21 億例，死亡數突破 458 萬例。美國累計確診超過 4012 萬例，累計死亡數超過 64.9 萬。印度累計確診超過 3305 萬例，巴西累計確診 2089 萬例。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 269.09 點，或 0.76%，收 35,100 點。

那斯達克上漲 10.81 點，或 0.07%，收 15,374.33 點。

標普 500 指數下跌 15.4 點，或 0.34%，收 4,520.03 點。

費城半導體指數下跌 11.16 點，或 0.33%，收 3,419.73 點。

標普 11 大板塊僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅，工業、公用事業和房地產板塊領跌。(圖片：finviz)

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主