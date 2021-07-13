通用攜手庫卡 拚首款電動輕型商用車年底交貨

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 在週一 (12 日) 表示，該公司正與德國零件供應商庫卡 (Kuka AG) 合作，以小規模生產電動輕型商用車「EV600」，並預計將於今年晚些時候交付給客戶聯邦快遞 (FDX-US)。

通用汽車商用貨車業執行長 Travis Katz 表示，該公司正在與庫卡合作進行最初的小規模生產，以滿足市場需求，有望在今年晚些時候交付第一個 EV600 訂單。

通用汽車最初於 1 月份推出了電動輕型商用車「EV600」，專門為長距離交通運輸商品和服務而設計打造。有知情人士表示，庫卡將會在密西根州生產 EV600，產量將不會超過 500 台。

通用汽車估計，到 2025 年，美國包裹和食品配送車輛的市場規模將攀升至超過 8500 億美元。上個月，通用汽車將電動車和自駕車上的支出增加了約 30% 至 350 億美元，並加速了兩家美國電池工廠的計劃。

通用汽車曾表示，計劃在墨西哥投資超過 10 億美元生產電動車，墨西哥的工廠將從 2023 年開始至少生產一款電動車，不過該公司拒絕透露將在那生產哪一款電動車。

在通用汽車首次宣布要在墨西哥 Ramos Arizpe 的工廠生產電動車前，該公司已經確定在美國和加拿大投資數十億美元進行電動車生產。

報導中指出，通用汽車有望在 2035 年成為一家專門供應電動車的汽車製造商，該公司也將持續在全球建立工廠或將現有產線轉換為電動車生產。