美民主黨推衍生性商品市值稅 為3.5兆美元預算案提供財源

美國國會民主黨正在權衡一系列新稅收措施，考慮每年向衍生性金融商品投資人依持有資產市值實施市值稅，為 3.5 兆美元的預案籌措財源，此舉有望為美國國庫增加數千億美元收入。

衍生性金融商品稅由美國參議院財政委員會主席懷登 (Ron Wyden) 提出。據稅收基金會分析，該措施旨在按市值徵稅，意味著投資者每年將根據持有衍生性商品的市值繳納稅金，並可能為未來推動大範圍資本利得稅鋪路。

目前投資者在賣出前，不會因為衍生性商品獲利而需繳稅或因損失要求減免。一旦實施市值稅，持有這些資產的投資人將需要每年納稅。

據 CNBC 獲得的一份清單，未來的市值稅提案可能旨在阻止億萬富翁透過將財富傳給繼承人，使應繳稅務延後數十年甚至永久延後。

懷登在聲明中表示，疫情爆發期間，身為最大得利者的富豪們並沒有支付他們應繳的稅務，「美國沒有護士、消防員或老師可以玩這種遊戲，我們需要修復這個破碎的系統。」

據美國國稅局數據，2016 年收入超過 50 萬美元的納稅人已實現資本利得占全市場的 72%。若實施該稅制，估計會影響到大約 600 名美國人，並為國庫增加數千億的收入。

但稅收政策中心聯合創辦人 Leonard Burman 表示，可能很難預測這種措施能帶來多少稅收，市場沒有關於民眾持有的資產價值變化的良好統計，此外，如果沒有年度損失抵免限制，政府的所得稅收入可能會波動不定，最高可能一年內可能會有數兆美元的損失。

不過 Burman 仍認可這項措施的重大影響，是確實消除用來避免資本利得稅的主要途徑。

衍生性商品市值稅提案仍面臨民主黨溫和派和共和黨的反對，目前是否進入預算的最終版本仍不明朗。

除了懷登的提議外，民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren)、桑德斯 (Bernie Sanders) 今年初也曾提議，對富豪超過 10 億美元的財產每年徵收 3% 的財富稅。