美中台三角關係 可能讓美國通膨重現1960年代噩夢

美國史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森 (Niall Ferguson) 擔憂通膨可能重現 1960 年代的噩夢。

聯準會 (Fed) 與許多經濟學家都認為，近期飆升的通膨是暫時性的，但佛格森週五受訪時卻對此提出質疑。

經濟持續回暖之際，美國通膨居高不下，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上漲 0.5%，由 6 月漲幅 0.9% 降溫，並符合分析師預期，但與去年同期相較，美國 7 月 CPI 漲幅仍高達 5.4%。

美國房市數據遊走在瘋狂邊緣，根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數 6 月年增 18.6%，創歷史新高，這是自 1987 年該指數開始發佈以來的最高。世界大型企業聯合會 (The Conference Board) 的一項調查顯示，消費者對未來 12 個月的通膨預期從 7 月的 6.6% 升至 6.8%。

聯準會在新貨幣政策框架中改以「平均通膨目標」為政策核心，容許通膨在一段時間超過 2%，只要長期平均仍維持 2% 即可，就是希望讓經濟擴張「熱」得夠久。

佛格森質疑：「重點是過渡期將會有多長？預期高通膨在什麼時候會發生根本性轉變，特別是 Fed 告訴人們，他們不介意通膨在一段時間內高於目標。」

佛格森認為，「目前」美國不會重回 1970 年代，但可能會重新回到 1960 年代後期。

美國在 1960 年代大舉印鈔以支應越戰開銷，之後一連串財政及貨幣政策刺激，持續財政赤字，為 1970 年代爆發可怕的通膨埋下種子。

佛格森回顧，當時的 Fed 主席馬丁 (McChesney Martin) 失去了對通膨預期的控制。1970 年代高通膨起源於 1960 年代後期，現在下結論「高通膨是暫時性的」還為時過早。

他認為，炎熱的夏天過後，Delta 疫情可能略微冷卻美國經濟，但其他外部因素仍可能發酵。歷史上的大通膨幾乎總是與戰爭聯繫在一起，如果美中冷戰升級為一場熱戰，比如在台灣問題上。

弗格森推測，鑒於美國從阿富汗撤軍，中國國家主席習近平可能將此視為完全控制台灣的機會，這將迫使美國做出決定，是進入另一場遙遠的戰爭，還是放棄其全球主導地位。

美國史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森 (Niall Ferguson) 曾為哈佛大學、紐約大學與牛津大學的歷史教授，是備受矚目的外交政策評論員，2004 年曾獲「時代」雜誌選為「全球最具影響力的 100 人」之一。