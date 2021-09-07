上市櫃公司大陸、海外投資上半年賺很大 雙創歷史新高

金管會今 (7) 日公布上市櫃公司在大陸以及海外投資及損益情形，截至第 2 季底，大陸投資合計獲利 2430 億元，海外投資 (不含中國大陸) 合計獲利 5763 億元，雙創歷史新高，其中大陸投資獲利大增，主要是靠電子業加持，而海外投資則是航運業大賺。

證期局副局長蔡麗玲表示，截至今 (2021) 年第 2 季止，上市公司 673 家，上櫃公司 523 家，合計 1196 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1629 家的 73.42%，較去年底減少 3 家。

大陸投資的累計金額方面，至第 2 季止，上市公司累計投資新臺幣 2 兆 2718 億元，上櫃公司 2465 億元，合計 2 兆 5183 億元，較去年底增加 65 億元，蔡麗玲表示，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

蔡麗玲進一步指出，上市公司今年上半年在大陸投資獲利 2295 億元，上櫃公司獲利 135 億元，合計獲利 2,430 億元，整體較去年上半年增加 887 億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。

以中國大陸今年上半年投資獲利增加最多的前三大產業來看，上市公司以其他電子業賺 651 億元 (年增加 210 億元) 最多，塑膠工業 250 億元 (年增 205 億元)、半導體業 224 億元 (年增 86 億元)；至於上櫃部分，半導體賺 16 億元 (年增 11 億元)、電子零組件業 41 億元 (年增 10 億元)、其他業 11 億元 (年增 8 億元)。

海外投資 (不含大陸地區) 部分，截至第 2 季止，上市公司 713 家，上櫃公司 566 家，合計 1279 家赴海外投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 78.51%，較去年底減少 2 家。

海外 (不含大陸) 累計投資金額方面，截至今年第 2 季止，上市公司累計投資 6 兆 2676 億元，上櫃公司 6285 億元，合計 6 兆 8961 億元，較去年底增加 854 億元，主要是投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

上市公司今年上半年在海外投資獲利 5,530 億元，上櫃公司獲利 233 億元，合計獲利 5763 億元，整體較去年上半年增加 3,670 億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司分別較去年同期增加 3641 億元及 29 億元，主要是因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致。

若以各產業貢獻來看，海外 (不含大陸) 獲利的部分，上半年則以航運賺 1530 億元 (年增 1464 億元) 最多；後續依序為電腦跟周邊設備業賺 536 億元 (年增 350 億元)、半導體業 487 億元 (年增 343 億元)；上櫃部分，則是電子零組件業賺 62 億元 (年增 19 億元)、其他電子業 22 億元 (年增 12 億元)、鋼鐵 13 億元 (年增 11 億元)。