〈劉揚偉談半導體〉台灣發展化合物半導體掌握二關鍵 會多一座護國神山

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (6) 日表示，台灣要發展化合物半導體產業鏈必須掌握二個關鍵，首先就是打造電動車 (EV) 產業鏈，第二就是複製過往 Silicon-Based (矽基礎) 的成功經驗，複製到 SiC 上，未來台灣在第三代半導體上，會多一個護國神山。

劉揚偉表示，台灣半導體生態鏈確實很完整，但以產品來看，對資通訊 (ICT) 來說的確完整，但對電動車來說，還是沒有那麼齊全，而電動車可望帶動半導體等零組件產業鏈發展，因此把電動車產業鏈打造起來，是非常重要的先決條件，也是鴻海打造 MIH 電動車平台的原因。

劉揚偉進一步指出，一台電動車會用到 60 顆 SiC(碳化矽) 元件，但一個晶圓 6 吋做不到 500 顆、供應 8 部車，整體需求遠大於供給，因此對產業來說，是絕佳機會。

針對政策、人才方面，劉揚偉表示，政府對半導體產業支持有目共睹，但目前台灣半導體非常缺乏人才，根據人力銀行數字，今年半導體產業空缺 2.8 萬人，但大學半導體相關科系畢業生每屆不到 1.2 萬人，面對電動車產業起飛，未來需要更多人才，希望政府能協助培育。

此外，歐美、日本國家提出扶植半導體的具體政策，劉揚偉認為，台灣政府很熟悉半導體產業，可以做得更多更好，包含圍繞半導體產也發展環境，基礎設施、人力規劃，法規調整以及勞工權益等。

他也呼籲政府，要定期與產業交換意見，保持政策上彈性、廣納全球人才、產學合作提供就業機會，以就業為導向，培養半導體人才。