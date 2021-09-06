戴姆勒：2023年汽車業晶片短缺情況難解 但問題會紓緩

鉅亨網編輯江泰傑 2021年9月6號8點54分

周日 (5 日) 外媒報導指出，德國汽車製造商戴姆勒 CEO Ola Källenius 周日表示，全球半導體晶片需求飆升意味著汽車業從明年至 2023 年可能難以採購到足夠的晶片，不過到那時候供應短缺的情況應該不會像今年般嚴重。

受到新冠疫情影響，汽車製造商去年大多被迫關閉工廠，而在晶片採購方面，汽車業還面臨著與消費電子產業的激烈競爭，導致汽車業在疫情期間受到一連串供應鏈中斷的衝擊。

目前汽車越來越依賴晶片，從提升燃油效率的電腦管理，到緊急制動等駕駛員協助工具。

Ola Källenius 告訴記者，幾家晶片供應商提到需求的結構性問題。這可能會影響到 2022 年，不過到 2023 年晶片短缺的情況可能會紓緩。



另一方面，他還指出戴姆勒在 2021 年底前分割旗下卡車事業－戴姆勒卡車的計畫仍在進行中。

戴姆勒近期提到，預計由於全球半導體短缺，旗下賓士 (Mercedes-Benz) 第三季銷售量將大幅下滑，成為最新一家營收受到衝擊的汽車製造商。由於晶片供應不足，從美國的通用汽車 (GM-US) 到印度馬恆達 (Mahindra & Mahindra) 和日本豐田等汽車製造商紛紛下調產量和銷售預期。

此外，戴姆勒表示到 2030 年將斥資逾 400 億歐元，在全電動汽車市場與特斯拉 (TSLA-US) 一較高下，但也警告稱這個技術轉變將會導致裁員。