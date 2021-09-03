90億美元12吋晶圓廠興建案 中芯落腳臨港

周五 (3 日) 中芯 (981-HK) 宣布已與上海臨港管委會簽訂合作框架協議，將成立合資公司規劃建設產能為 10 萬片 / 月的 12 英吋晶圓廠。

根據公告內容，該合資公司將聚焦於提供 28 奈米及以上技術的晶圓代工與技術服務。該項目計劃投資約 88.7 億美元，該合資公司註冊資本金計劃定為 55 億美元，當中中芯出資比例不低於 51%，上海市人民政府的投資主體出資比率不超過 25%。

中芯將與上海自貿試驗區臨港新片區管委會共同推動第三方投資人完成剩餘出資額，後續根據第三方投資人出資情況對各自出資額度及股權比例進行調整，由中芯負責該合資公司的營運及管理。

從去年開始，全球半導體產能一直供不應求，特別是成熟製程。受惠晶圓代工產業價量齊揚，中芯第二季營收為 13.44 億美元，年增 43.2%；毛利為 4.05 億美元，年增 62.9%，毛利率達 30.1%，較第一季和去年第二季明顯提升。

雖然全球各大晶圓廠都積極擴產，但仍難在短時間滿足市場需求。中芯聯席 CEO 趙海軍表示晶圓廠產能擴建的速度很慢，交貨都很慢，起碼在今年年底或者明年上半年，透過快速擴充產能來紓緩供不應求的狀況不可能達成。

根據中芯國際第二季度財報，截至今年 6 月底，該公司月產能已增加至約當 8 吋晶圓 56.15 萬片，產能利用率達 100.4%。不過原本中芯是規劃建設先進製程產線，但在美國實體清單影響下該計畫已流產。

