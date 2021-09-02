蘋果手機晶片市佔強壓三星 排名第三

周四 (2 日) 根據市調機構 Counterpoint Research 公佈的最新報告指出，受惠於 iPhone 12 的熱賣，今年第二季蘋果 (AAPL-US) 在智慧手機晶片供應商的市佔率與去年同期相比有所成長，已經超過三星，成為全球第三大供應商。

報告內容顯示 2021 年第 2 季，蘋果在全球智慧手機晶片類別中佔有 15% 的比重，與去年同期則為 13%，而同期三星的市佔只有 7%，去年同期則為 13%。

推升蘋果市佔上揚的主要動能來自於 A14，不過蘋果離兩大龍頭聯發科 (2454-TW) 及高通 (QCOM-US) 仍有一大段差距，前兩大供應商市佔分別為 38% 及 32%。

根據 2021 年第 2 季的統計，聯發科與高通所擁有的市佔均超過蘋果的兩倍多，因為幾乎所有主要的 Android 手機製造商都依賴這兩家公司所生產的晶片。

(圖片: AFP)

值得留意的是，蘋果的智慧手機晶片市佔在第一季為 17%。比前一季下滑可能因素在於消費者期待 iPhone 13 系列而暫緩購買蘋果現有產品，而 iPhone13 將採用蘋果下一代的 A15 仿生晶片。

根據一份報告指稱，蘋果已要求台積電 (2330-TW) 大規模生產 1 億顆 A15 仿生晶片，並要求其供應鏈將 iPhone 13 的產量比 iPhone 12 系列提高 20%。

這些數據顯示，蘋果預計對 iPhone 13 系列的需求很高，這有機會逐步推升蘋果的晶片市佔。蘋果還計畫推出低成本的 2022 年版 iPhone SE，這可能成為精打細算消費者的最愛，這將對其整體地位產生正面影響。

