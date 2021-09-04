綠能蔚為全球主流 殼牌擬於南韓建浮動式離岸風電場

各國推動綠能政策使風電市場深具潛力，荷蘭石油巨擘殼牌 (Shell) 為把握商機，將於南韓海域開發大型浮動式風力發電場，年發電量達 4.65 太瓦 (TW) ，能為超過百萬戶家庭供電。

殼牌已成立合資公司 MunmuBaram 並持有 80% 股份，其餘 20% 股份由 CoensHexicon 持有，後者本身為南韓綠能業者 COENS 和瑞典綠能公司 Hexicon 的合資企業。

殼牌表示，南韓海域大型風電場目前正處於「可行性評估階段」，若獲准設置，完工後將擁有 1.4 吉瓦 的發電量。該電場將分階段開發，預計每年可生產多達 4.65 太瓦的電源，為 100 多萬戶家庭供電。

殼牌表示，海上風電是南韓和全球零碳排放能源系統的關鍵。

南韓政府計劃 2050 年之前實現碳中和，希望再生能源在 2030 年發電量能達到整體的 20%，高於 2017 年的 7.6%，並計劃 2030 年的離岸風電發電量能達到 12 GW 。

除了殼牌，德國電力工業巨擘萊茵集團 (RWE) 8 月表示，已和關西電力公司簽署協定，雙方將研究在日本近海建置大規模浮動式風電專案的可行性。

挪威能源巨頭 Equinor 早在 2017 年便於英國外海建置 Hywind 風電場，發電量為 30 兆瓦，是全球第一座浮動式離岸風電場。

浮動式風電不同於植根於海底的固定式風電，萊茵集團表示，浮動式機具是在風力發電機底部結構由錨鏈、錨所固定，與固定式相比，浮動式優點在於可以安裝在更深的水域中。

一家碳信託基金表示，離海岸更遠的地方有更多的風力資源，這能使離岸風電產生更多電力。

殼牌目前仍是化石燃料領域的主要生產商，該公司 2 月證實其石油總產量已在 2019 年達到高峰，總碳排放量也在 2018 年達到高峰，達每年 1.7 億噸。但鑒於各國政策綠能畫，殼牌正積極發展再生能源專案，並希望 2050 年之前成為淨零碳排放的能源公司。