福斯自駕車商用服務 目標2025在德國上路

德國福斯汽車 (Volkswagen) 5 日 (週日) 表示，預計 2025 年在德國展開自駕車商用服務。

福斯規劃，將投入約 100 輛、由該公司與美國福特汽車 (F-US) 合資成立的自駕車研發公司 Argo AI 共同研發的自駕車，提供計程車共乘服務，日後服務規模及提供區域也將陸續擴大，目標成為全新獲利來源。

福斯總裁迪斯 (Herbert Diess) 強調，自動駕駛技術大大改變汽車產業，該公司也正從一家汽車製造商、推動改革走向已軟體為主的全球頂尖移動業者。

正在德國漢堡提供汽車共乘的「MOIA」服務，有部分車輛也將進行更換，可行駛在交通狀況更複雜的城市街道上。

福斯將推出名為「ID.BUZZ」、一款擁有「Level 4」自動駕駛功能的全新電動車，作為自駕車服務所使用的車輛。ID.BUZZ 在造型上向該公司經典款 T1、T2 小巴致敬，有著讓人會心一笑的可愛外型。

ID.BUZZ 上頭搭載了多顆鏡頭、感測器和光達等。在車頂也裝有 Argo AI 的高性能感測器，可偵測到 400 公尺遠的物體。

過去在 2020 年的時候，福斯向 Argo AI 出資了 26 億美元。而目前 Argo AI 的歐洲總部，也正在慕尼黑的郊區、針對搭載了該公司自駕系統的車輛來進行測試。