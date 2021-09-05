大立光8月營收40.12億元 月增5% 9月出貨續回升

光學元件廠大立光 (3008-TW) 仍受手機零組件缺料干擾，今 (5) 日公布 8 月營收小幅回升到 40.12 億元，月增 5.49%，爲 7 個月來新高，年減 20.29%，前 8 月營收 297.45 億元，年減 16.28%，大立光預估，9 月營收將持續回升。

大立光 8 月營收較去年同期下滑，在於手機產業仍有部分零組件缺料，雖然部分客戶對手機鏡頭的升級態度積極，但部分客戶在市場價格競爭的壓力下，採用較低規格手機鏡頭，影響大立光 8 月營收表現。

大立光 8 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50 %，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 30-40%。

就大立光今年各季營收走勢來看，證券分析師黃漢成指出，第二季營收 101.13 億元，是大立光 2021 年營收最低的一季，但第三季營收回升速度仍緩慢。

外資報告也指出，市場原先預估今年第三季 iPhone 新機出貨將放量、Android 手機鏡頭明年上半年將升級到更高解析度或更大尺寸感測器，可望成為大立光成長動能，不過目前看來，由於同業競爭及鏡頭規格升級放緩，大立光營運仍有壓。

大立光 2021 年第二季稅後純益 29.59 億元，每股純益 22.07 元；上半年稅後純益為 82.75 億元，年減 29.33%，每股純益 61.69 元。