〈日盛金末代股東會〉工會提兩大訴求 富邦金回應不會裁員

日盛金控 (5820-TW) 今 (31) 舉行「最後股東會」，由於富邦金控 (2881-TW) 在股東會前早已是日盛金控最大股東，即將實質入主經營權，日盛工會會前聚集於會場外發表聲明表示，希望富邦金入主之際，可以回應工會包括給予員工適應期等 2 大訴求，對此，富邦金回應，不會以合併為由進行裁員。

日盛工會指出，富邦金控雖口頭表示會全員留任，但具體討論員工安置計畫內容目前仍未進行。「日盛金控暨其子公司企業工會」及「日盛銀行工會」積極為會員發聲，二工會自 7 月 2 日開始與富邦金控已進行 3 次團體協約協商，首重爭取員工工作權益保障，力求與富邦金控協商以過去金融業合併案市場慣例，給予留任員工安全、安定、安心的工作環境。

日盛工會表示，工會有 2 大訴求，首先，希望未來合併後，對於想留下來工作的員工，應考量員工所長且經員工同意，並給予員工三年工作權的合理適應期。願意留任或選擇繼續留任員工，滿一定期間能給予留任獎金。

第二，合併後選擇不繼續留任員工，應提供優於勞基法優離、優退方案，依規定核給資遣費，並按優惠補償基數計算。工會力拚協商進度，期盼能早日達成共識，完成協商。

富邦金併購日盛金為台灣金融史上首宗金金併，外界高度重視後續發展，日盛工會表示，「日盛金控暨其子公司企業工會」及「日盛銀行工會」目前已和富邦金控完成部分團體協約條文，但餘下條文至今尚未取得共識，工會期盼富邦金控能展現氣度並信守承諾，善待日盛員工，樹立金金併優良典範。

對於日盛工會的兩大訴求，富邦金回應表示，公司重視員工權益，在正式進入日盛金控董事會之前，即在勞動部、全國金融業工會聯合總會見證下，積極與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約進行協商，迄今已分別於 7 月 2 日、7 月 23 日及 8 月 13 日進行三次協商會議，並將於 9 月 7 日進行第四次會談，互動情形與協商進度良好。期盼後續與兩家工會能儘速順利進行後續協商，以維護員工權益，共創勞資雙贏。

富邦金也聲明，公司不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用日盛金控暨子公司所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員。請日盛員工放心、安心加入富邦金控大家庭，共同參與公司未來成長。