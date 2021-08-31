〈日盛金末代股東會〉董座黃錦瑭數度哽咽 併入富邦金像嫁入豪門

日盛金控 (5820-TW) 今 (31) 日舉行股東常會並將進行董事改選，此次董事改選後，經營高層將改朝換代，原任金控董事長黃錦瑭將正式卸任，黃錦瑭也在致詞時數度哽咽幾乎說不出話，他不捨表示，「今天是最後一次以日盛金控董事長身份主持股東常會，日盛金控併入富邦金控，像是嫁入豪門一樣，相信對員工來說會是一個正向、好的發展。」

日盛金在今日股東會後，富邦金 (2881-TW) 新經營團隊將入主，正式啟動金金併進程，黃錦瑭表示，回想自 2011 年擔任董事長至今，這 10 年來和公司全體員工辛苦打拚的日子歷歷在目，公司上下一起努力、開拓業務、拚企業轉型，在金融市場站穩腳步，公司獲利不僅轉虧為盈，這幾年獲利良好，甚至公司屢獲多項獎項肯定，衷心感謝全體員工恪守職位、盡心盡力為公司付出，才有此豐碩成果。同時，更深深感謝股東們長期來對他的信任並給他機會為大家服務。

黃錦瑭表示，因應金管會金金併政策推行，金融機構合併亦是未來趨勢，富邦金控無論是資產、營收、淨值、獲利都是超大型的金控規模，富邦金控致力打造幸福企業，重視員工福利，積極建立友善健康職場，在金融業已樹立良好典範。

黃錦瑭表示，日盛金控併入富邦金控，像是嫁入豪門一樣，相信對員工來說會是一個正向、好的發展。

最後，黃錦瑭再次表達對公司員工及股東的深深感謝，日盛光榮十年點點滴滴在心頭，未來新經營團隊入主，新團隊新氣象，相信以富邦金控豐富經歷，必定可帶領公司邁向下一個里程碑。